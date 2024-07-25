Соответствующее заявление появилось вчера, 24 июля, вечером. Вместе с этим было опубликовано видео, которое якобы должно было доказать правдивость сказанного.

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Что сообщили в полиции

Вечером 24 июля в одном из российских телеграмм-каналов, опубликовали информацию о том, что ответственность за убийство Ирины Фарион взял на себя представитель неонацистского движения NS/WP (National-Socialism/White Power) в России. Вместе с этим, было опубликовано видео продолжительностью 10 секунд, где слышно крик женщины.

Правоохранители проверяют информацию, которую распространили российские СМИ, об убийстве Ирины Фарион.

Вчера (24 июля – 24 Канал) во время мониторинга соцсетей мы обнаружили эту информацию. Сейчас изучаем на предмет, будет ли она полезной для следствия,

– отметила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Напомним, что по информации источника 24 Канала преступник готовился к убийству не менее месяца. В частности, рассматривают версию умышленного искажения ходьбы для введения в заблуждение.