Про це 24 Каналу заявив адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима. За його словами, не додалося доказів, які б підтверджували вину підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

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"З тих матеріалів, які я бачив, всього, що мені було надано, не додалося жодних доказів, які б підтверджували вину В'ячеслава. Будь-яких прямих, непрямих доказів немає. Я розумію, що певні матеріали ще, напевно, в експертів, проводяться якісь експертизи. Але тим, чим я володів, то все як було, так і залишилося", – сказав він.

Зверніть увагу! 19 липня у Львові вбили мовознавицю Ірину Фаріон. Правоохоронці підозрюють 18-річного В'ячеслава Зінченка, який стверджує, що не вбивав Фаріон. Згодом 24 липня відповідальність за вбивство взяли на себе представники російського неонацистського руху NS/WP. Слідство продовжується. Триває перевірка, чи був Зінченко причетний до цієї організації.

Чи винаймав Зінченко три квартири та будинок

Відомо, що В'ячеслав Зінченко винаймав у Львові три квартири. Ігор Сулима зазначив, що підозрюваний знімав їх на букінгу почергово, бо у тих датах, коли закінчувалось проживання, починали мешкати інші люди.

Тому я не бачу тут якихось конспіративних рухів. Коли казали, що він змінює квартири, це конспірація. Ні, я думаю, що захист доведе, що люди винаймали ці квартири через букінг. Винаймали навіть швидше. Тому він закінчував там жити та переїжджав на іншу квартиру,

– запевнив він.

Також на околиці Львова правоохоронці виявили заміський будинок, який міг використовуватися Зінченком під час підготовки вбивства Фаріон. У ньому знайшли речі, які могли належати підозрюваному. Адвокат стверджує, що йому про це нічого не відомо.

"Мій підзахисний мені нічого не говорив. Я про це нічого не знаю, нічого повідомити не можу, що це за заміський будинок, звідки взявся і так далі. Лунало, що начебто у лісі знайшли якийсь дачний будиночок. Він його не знімав. Я не знаю, хто там жив, чи це були люди без певного місця проживання. Знаю, що там ніби взірці сигарет були знайдені, вода, ковдра. Але жодного відношення до нього не має", – додав Сулима.

Чи продовжать досудового розслідування

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон зауважив, що слідство ще не завершене. 22 вересня закінчується строк тримання під вартою і строк досудового розслідування. Він впевнений, що досудове розслідування буде продовжене, а тримання під вартою буде розглядатися у суді. До клопотання мають додатися матеріали, які підтверджують причетність В'ячеслава Зінченка.

На сьогодні я не можу нічого сказати, тому що думаю, приблизно з 16 числа будуть подаватися певні клопотання. Найімовірніше, тоді я отримаю додатки до клопотань з погляду доказової бази або чому потрібно продовжити досудове розслідування, строк тримання під вартою,

– пояснив Ігор Сулима.