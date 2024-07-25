Про це повідомляє "Телебачення Торонто". Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ.

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"З відкритих джерел відомо, що В'ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча", – ідеться у повідомленні.

Журналісти також ідентифікували акаунт підозрюваного В'ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські.

"Там В'ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі", – додають аналітики.

Підозрюваний має зв'язок із NS/WP

У січні 2024 року Зінченко згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

"Варто зауважити, що у відео під назвою "Маніфєст украінского автономного революціонного расіста" є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В'ячеслав", – вважають журналісти.

Висловлювання Владислава:

Довідково. Увечері 24 липня в одному з російських телеграм-каналів опублікували інформацію про те, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.