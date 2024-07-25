Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері телемарафону, інформує 24 Канал.
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"Сьогодні-завтра запобіжний захід підозрюваному буде обраний", – зазначив Клименко.
Підозрюваний може бути лише виконавцем
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон – 18-річний житель Дніпра. Готуючись до злочину, він орендував у Львові щонайменше три квартири.
Наразі затриманий в руках поліції. При цьому у МВС схиляються до думки, що стрілець – лише виконавець.