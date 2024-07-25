Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Сегодня-завтра мера пресечения подозреваемому будет избрана", – отметил Клименко.
Подозреваемый может быть только исполнителем
Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион –18-летний житель Днепра. Готовясь к преступлению он арендовал во Львове по меньшей мере три квартиры.
Сейчас задержанный в руках полиции. При этом в МВД склоняются к мнению, что стрелок – только исполнитель.