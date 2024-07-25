Стрілець мешканець Дніпра

Про це розповів глава МВС Ігор Клименко. Він підтвердив, що наразі підозрюваного затримано, поліція продовжує встановлювати деталі злочину.

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"Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові", – повідомив Клименко.

За словами керівника МВС, наразі затриманий в руках поліції. При цьому у відомстві схиляються до думки, що стрілець – лише виконавець.



Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі / Фото з телеграму Клименка

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