Володимир Зеленський оголосив, що йому повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Президент також розкрив деталі про підозрюваного.

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Що відомо про підозрюваного

Президент розповів, що під час операції затримали 18-річного хлопця.

Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі,

– написав Зеленський.

Він також зазначив, що операція із затримання була складною. Над встановленням підозрюваного та розкриттям деталей убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.