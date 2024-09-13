Наразі суд стосовно вбивства Ірини Фаріон у Львові триває. Підозрюваному у злочині В'ячеславу Зінченку обрали запобіжний захід, який діятиме до 22 вересня включно.

До теми Був дуже радісним, – мати Зінченка розповіла, про що говорила із сином у день вбивства Фаріон

Чому сторона захисту наполягає на довічному ув'язненні

Адвокат родини Фаріон Наталія Романик зазначила, що у матеріалах кримінального провадження мовиться, що підозра щодо вчинення злочину Зінченком є абсолютно обґрунтованою.

Своїм завданням я бачу перекваліфікацію (статті обвинувачення – 24 Канал) на частину другу. Станом на сьогодні його (В'ячеслава Зінченка – 24 Канал) підозрюють у вчиненні умисного убивства, тобто за частиною першою статті 115. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію "довічне позбавлення волі",

– наголосила адвокатка.

Крім того, вона підкреслила, що поліція працює майже цілодобово. Проведено величезну кількість допитів, експертиз, слідчих експериментів. Тому навіть те, що зараз є, могло б стати підставою для кримінального акту. Водночас поки правоохоронці допрацьовують всі моменти справи.

Що сказала донька Фаріон про нез'явлення підозрюваного у суді

Донька Ірини Фаріон Софія Особа висловила обурення, що підозрюваному дозволяють брати участь у судових засіданнях онлайн-конференцію.

Він не приходить на суд, як це було в апеляційному суді. Він не відчуває тиску суспільства, а сидить собі в кріслі та дивиться через камеру,

– зазначила донька мовознавиці.

Вона також наголосила, що вірить в те, що В'ячеслав Зінченко має прийти на судове засідання.

До слова, раніше підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон перевели до іншого СІЗО. Це було зроблено з метою безпеки.