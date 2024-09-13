Сейчас суд в отношении убийства Ирины Фарион во Львове продолжается. Подозреваемому в преступлении Вячеславу Зинченко избрали меру пресечения, которая будет действовать до 22 сентября включительно.

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Почему сторона защиты настаивает на пожизненном заключении

Адвокат семьи Фарион Наталья Романик отметила, что в материалах уголовного производства говорится, что подозрение о совершении преступления Зинченко является абсолютно обоснованным.

Своей задачей я вижу переквалификацию (статьи обвинения – 24 Канал) на часть вторую. На сегодня его (Вячеслава Зинченко – 24 Канал) подозревают в совершении умышленного убийства, то есть по части первой статьи 115. Я считаю, что есть все основания для переквалификации на часть вторую этой же статьи, которая предусматривает санкцию "пожизненное лишение свободы",

– отметила адвокат.

Кроме того, она подчеркнула, что полиция работает почти круглосуточно. Проведено огромное количество допросов, экспертиз, следственных экспериментов. Поэтому даже то, что сейчас есть, могло бы стать основанием для уголовного акта. В то же время пока правоохранители дорабатывают все моменты дела.

Что сказала дочь Фарион о неявке подозреваемого в суде

Дочь Ирины Фарион София Лицо выразила возмущение, что подозреваемому позволяют участвовать в судебных заседаниях онлайн-конференцию.

Он не приходит на суд, как это было в апелляционном суде. Он не чувствует давления общества, а сидит себе в кресле и смотрит через камеру,

– отметила дочь языковеда.

Она также отметила, что верит в то, что Вячеслав Зинченко должен прийти на судебное заседание.

К слову, ранее подозреваемого в убийстве Ирины Фарион перевели в другое СИЗО. Это было сделано в целях безопасности.