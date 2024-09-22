Об этом заявила адвокат дочери Фарион в интервью "Украинским новостям". Наталья Романик отметила, что это доказательство "противоречит заявлениям подозреваемого".

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Подозреваемый в убийстве Фарион "был на месте преступления с вероятностью 99,99%"

Правозащитница отметила, что продление срока досудебного расследования является обычной практикой в категории таких дел. Подчеркнула, что расследуется особо тяжкое преступление. Поэтому следствие должно быть особенно тщательным, полным, а это требует времени.

О продлении срока содержания под стражей, следствие заявило новые доказательства, в частности, заключение одорологической экспертизы, экспертизы запаховых следов, согласно результатам которой, Зинченко был на месте преступления с вероятностью 99,99%. Это доказательство противоречит заявлениям подозреваемого, что он не бывал на месте преступления, и в совокупности с другими доказательствами создает цельную картину,

– заявила Наталья Романик.

Обратите внимание! Накануне, 19 сентября, адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко Игорь Сулима рассказал 24 Каналу, что на данный момент нет много новых фактов по делу, в частности, еще не нашли орудия убийства или других доказательств.