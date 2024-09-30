Про це Олена Зінченко розповіла в інтерв'ю журналістам ТСН. Жінка також стверджує, що її син нібито не причетний до вбивства Ірини Фаріон.

До теми Слідчі у справі вбивства Фаріон тримають у секреті деталі розслідування, – ЗМІ

Мати Зінченка стверджує, що її не причетний до вбивства

Олена Зінченко стверджує, що у районі, де вбили українську мовознавицю, її сина нібито взагалі не було. Ба більше, вона каже, що жодного прямого доказу його винуватості немає.

Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Той хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди – це незаконне рішення,

– сказала вона.

Мати В'ячеслава Зінченка також додала, що її син "взагалі не знав, хто така Ірина Фаріон". І вона наголосила, що якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно "доведе, що Слава невинний".

"Тоді ми зможемо довіряти слідству, тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя", – зазначила вона.

Окрім цього, жінка на питання про те, яким буде фінал слідства, відповіла, що "Славіка відпускають, це точно".

Вона також додала, що її син боїться за своє життя, адже йому погрожувала "тільки одна людина і ми знаємо, хто це". За словами Олени, до свого нещодавнього арешту В'ячеслав успішно закінчив перший курс університету і готувався вступити на другий курс за спеціальністю "журналістика".

До слова, сторона обвинувачення стверджує, що В'ячеслав Зінченко був на місці злочину з імовірністю 99,9%. Адвокатка доньки Ірини Фаріон Наталія Романик наголосила, що результати експертизи "суперечать заявам підозрюваного" і в сукупності з іншими доказами творить цільну картину.

Окрім цього, сторона обвинувачення зазначила, що вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Для цього потрібно перекваліфікувати статтю обвинувачення.