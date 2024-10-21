Своїми спогадами міський голова Андрій Садовий поділився в інтерв'ю "РБК-Україна". Також він висловився щодо можливості відкриття аеропорту у Львові.

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Реакція Садового на вбивство Ірини Фаріон

Андрій Садовий зазначив, що завжди має повагу до сильних людей. Мер пригадав особисту зустріч з Іриною Фаріон, у ході якої вони привітно обмінялися думками у стінах обласної ради. Садовий вважає мовознавицю непересічною особистістю.

І коли ми взнали інформацію про замах на її життя, це був шок, перше враження – це був шок. Її дочка працює в міській раді, дуже мудра дівчина. Я маю багато з нею спільних колег, друзів, тому ми до останнього надіялися, що вона виживе, але на превеликий жаль, ця куля була несумісна з життям,

– каже міський голова Львова.

Садовий зазначив, що Львів з честю, з гідністю попрощався з громадською діячкою – була дуже потужна церемонна процесія.

Водночас мер Львова зазначив, що ворог пробував використати вбивство Фаріон, для того, щоб посварити українців.

"А мені здається, це навпаки об'єднало нас всіх. Які б хто не мав погляди, на похороні були і прихильники, і антагоністи, і всі разом співчували рідним, і це нас більше зблизило", – констатував він.