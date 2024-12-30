В Аліни попросили поділитись враженнями про 13 сезон проєкту, фінал та обраницю Олександра Терена – волонтерку Інну Бєлєнь. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Доротюк.

До речі Не такий ідеальний, як я малювала, – Юстина з "Холостяка" чесно висловилась про Терена

Як людина, яка працювала редактором на різних реаліті, подібні шоу я давно не дивлюся. Бо 80% – це робота сценаристів, редакторів, психологів…,

– написала інтерв'юерка.

Водночас Аліна Доротюк вірить в те, що "кохання може трапитися і в таких умовах". Жінка розповіла, що якось після шоу "Половинки" в однієї пари навіть народилася дитина, яку назвали на її честь.

Аліна Доротюк висловилася про проєкт "Холостяк" / Скриншот з відео

Коротко про фінал 13 сезону "Холостяка"