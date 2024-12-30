В Аліни попросили поділитись враженнями про 13 сезон проєкту, фінал та обраницю Олександра Терена – волонтерку Інну Бєлєнь. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Доротюк.
До речі Не такий ідеальний, як я малювала, – Юстина з "Холостяка" чесно висловилась про Терена
Як людина, яка працювала редактором на різних реаліті, подібні шоу я давно не дивлюся. Бо 80% – це робота сценаристів, редакторів, психологів…,
– написала інтерв'юерка.
Водночас Аліна Доротюк вірить в те, що "кохання може трапитися і в таких умовах". Жінка розповіла, що якось після шоу "Половинки" в однієї пари навіть народилася дитина, яку назвали на її честь.
Аліна Доротюк висловилася про проєкт "Холостяк" / Скриншот з відео
Коротко про фінал 13 сезону "Холостяка"
- Нагадаємо, що у фіналі "Холостяка-13" за серце Олександра Терена боролись дві учасниці – тарологиня Анастасія Юзьвак та волонтерка Інна Бєлєнь. У фінальному випуску дівчата познайомились з батьками та близькими друзями головного героя, а також сходили на останні побачення з ним на реаліті.
- Омріяну каблучку ветеран російсько-української війни вручив Інні. Згодом харків'янка відреагувала на свою перемогу, зазначивши, що шлях на проєкті був складний, але серце Олександра обрало її.