Юстина Багай пішла з проєкту "Холостяк" за крок до фіналу. В інтерв'ю "РБК-Україна" дівчина розповіла, що головний герой шоу насправді не відповідав її ідеалам, передає 24 Канал. На думку Юстини, чоловік має бути опорою, хорошим, добрим та мати щире серце.

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У мене є список якостей чоловіка, які я хочу бачити. Саша, це скоріше, про симпатію. Він не відповідав ідеалам мого чоловіка, він був інакшим. Але всупереч ідеалам, які є в моїй голові, Саша все одно мені дуже сподобався,

– розповіла дівчина.

Юстина поділилась порадою для дівчат, які переживають болісний розрив стосунків. Вона зауважила, що не варто триматися за минуле.

"Я вважаю, що на цьому етапі, я дуже вдячна Олександру за той досвід. Я дуже вдячна йому за те, який він в житті, як він мене підтримував і який життєві уроки він мені дав. І треба просто відпускати. Саша не такий ідеальний, як я собі його малювала, але це прекрасно. Треба дякувати і відпускати", – сказала дівчина.

Про депресію після вильоту з шоу

Юстина Багай також розповіла, що після вильоту з проєкту була в депресії. Їй знадобилось кілька місяців, щоб пережити болісні почуття.

Останні три місяці після проєкту мене "теліпало" аж до кінця останнього фінального постшоу, яке ми знімали. В мене все ще тьохкало. Але зараз, коли вже закінчилися ефіри зі мною, стало легше,

– розповіла дівчина.

Нагадаємо, у постшоу, коли показували історію стосунків Юстини та Олександра, учасниця шоу не стримала емоцій. Тоді на захист дівчини стала Аліна Шаманська, назвавши ситуацію "публічним знущанням".

Юстина додала, що постшоу "Холостяка" знімали в листопаді, за два місяці після її вильоту з проєкту. Спостерігаючи за тим, як показали її стосунки з Олександром, дівчина повернулась у той літній період. Та зараз їй набагато легше, вона пропрацьовує це з психологом.