Аліна Шаманська показала кадри з пост-шоу "Холостяка", пише 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки. Там Юстина зі сльозами на очах зізналася, що її почуття до Олександра Терена не минули – вона закохалася.

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Аліна Шаманська обурилась тим, що дівчині довелося говорити на болючу для неї тему. Блогерка припустила, що Юстину вивели на емоції заради рейтингів.

Хочу підтримати Юстину. Дівчину, над якою влаштували публічне знущання, я по-іншому це не назву. І це, друзі мої – не ок. Видно, як дівчині боляче, як вона не хоче бути в тій студії, але ж контракт, але ж ще її треба дочавити для рейтингу?

– написала Аліна.

Шаманська здивувалась тим, що психологиня у студії змовчала, хоч мала б зупинити "шабаш" і заспокоїти дівчину.

"Чи це лише я бачу на екрані дівчину, яка ледь перебуває у свідомості?! Яка не може вимовити й слова, через сльози та біль?! Сльози на ТВ – це ок, але вибачте, це не просто сльози! Це не прийнятний для знімання стан. Чи я помиляюсь?" – запитала Аліна Шаманська у підписників.

Аліна Шаманська підтримала Юстину Багай: відео

Зауважимо, Юстина Багай покинула шоу "Холостяк" за крок до фіналу. Олександр Терен вирішив попрощатися з дівчиною тому, що не міг відповісти взаємністю на її почуття.

Дівчина зізналась, що у момент прощання з "Холостяком" відчувала порожнечу. Найгіршим моментом було усвідомити те, що "його пульс залишався спокійним в моменти, коли повинен був пришвидшуватись".