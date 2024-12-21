Юстина Багай залишила проєкт за крок до фіналу. Вона розповіла про свої перші емоції після вильоту для "Люкс ФМ", пише 24 Канал.

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Учасниця реаліті поділилась, що спершу не відчувала нічого. Вона розплакалась лише тоді, коли сіла в машину, де її очікувала редакторка.

Мої перші емоції, коли зрозуміла, що покидаю проєкт… Я не розуміла. Відверто кажучи, нічого не відчувала. Пустота. Я йшла до автомобіля з ним за руку й не вірила в те, що відбувається. Мене прорвало вже в машині,

– зізналась Юстина.

Дівчина додала, який момент на церемонії троянд був для неї найбільш болючим.

"Найгіршим був момент усвідомлення його слів, що він не відчував взаємних почуттів до мене, що "його пульс залишався спокійним в моменти, коли повинен був пришвидшуватись". З кожним зайвим кілометром, я проходила свою подорож "Божественною комедією" та її 9 колами пекла. Завдяки чому сьогодні я є іншою", – зауважила Юстина.

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Напередодні фіналу Олександр Терен поспілкувався з рідними та близькими усіх трьох учасниць.