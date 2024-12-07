Цього тижня проєкт покинули Вікторія Клочко та Анастасія Анісімова. Боротьбу за серце Терена продовжили чотири дівчини. Більше про учасниць 13 сезону "Холостяка" розповість 24 Канал.

Не пропустіть Пристрасне побачення з бачатою та розлючений Терен: яким був 6 випуск 13 сезону "Холостяка"

Учасниці 13 сезону романтичного шоу "Холостяк"

Аліна Мойсеєнко

  • Вік: 27 років
  • Місто: Кременчук
  • Чим займається: продюсерка освітніх курсів

Учасниця Аліна

Аліна Мойсеєнко / Фото з сайту СТБ

Юстина Багай

  • Вік: 21 рік
  • Місто: Львів/Краків
  • Чим займається: майбутня дипломатка

Учасниця Юстина

Юстина Багай / Фото з сайту СТБ

Інна Бєлєнь

  • Вік: 28 років
  • Місто: Харків
  • Чим займається: бізнесвумен, яка стала волонтеркою

Інна Бєлєнь
Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму учасниці

Анастасія Юзьвак

  • Вік: 24 роки
  • Місто: Збараж/Лондон
  • Чим займається: тарологиня

Учасниця Анастасія

Анастасія Юзьвак / Фото з сайту СТБ

До теми "Холостяк" 13 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

Аліна Пухальська (покинула шоу у 2 випуску)

  • Вік: 27 років
  • Місто: Кривий Ріг/Київ
  • Чим займається: сомельє

Учасниця Аліна

Аліна Пухальська / Фото з сайту СТБ

Тетяна Мелехова (покинула шоу у 2 випуску)

  • Вік: 29 років
  • Місто: Одеса
  • Чим займається: бізнесвумен, створює іграшки ручної роботи

Учасниця Тетяна

Тетяна Мелехова / Фото з сайту СТБ

Світлана Кирган (покинула шоу у 3 випуску)

  • Вік: 24 роки
  • Місто: Чернігів
  • Чим займається: військова журналістка

Учасниця Світлана

Світлана Кирган / Фото з сайту СТБ

Ілона Мамчур (покинула шоу у 3 випуску)

  • Вік: 27 років
  • Місто: Гадяч
  • Чим займається: психологиня

Учасниця Ілона

Ілона Мамчур / Фото з сайту СТБ

Єлизавета Луцюк (покинула шоу у 4 випуску)

  • Вік: 21 рік
  • Місто: Хмельницький
  • Чим займається: модель

Учасниця Єлизавета

Єлизавета Луцюк / Фото з сайту СТБ

Вероніка Дорошко (покинула шоу у 5 випуску)

  • Вік: 29 років
  • Місто: Херсон/Київ
  • Чим займається: арттерапевтка

Учасниця Вероніка

Вероніка Дорошко / Фото з сайту СТБ

Ксенія Щербач (покинула шоу у 5 випуску)

  • Вік: 25 років
  • Село: Словечне
  • Чим займається: сммниця

Учасниця Ксенія

Ксенія Щербач / Фото з сайту СТБ

Вікторія Клочко (покинула шоу у 6 випуску)

  • Вік: 29 років
  • Місто: Біла Церква
  • Чим займається: тату-майстриня

Учасниця Вікторія

Вікторія Клочко / Фото з сайту СТБ

Настя Анісімова (покинула шоу у 6 випуску)

  • Вік: 23 роки
  • Місто: Харків
  • Чим займається: блогерка

Учасниця Настя

Настя Анісімова / Фото з сайту СТБ

Сьомий випуск проєкту дивіться вже наступної п'ятниці, 13 грудня.