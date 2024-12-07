Цього тижня проєкт покинули Вікторія Клочко та Анастасія Анісімова. Боротьбу за серце Терена продовжили чотири дівчини. Більше про учасниць 13 сезону "Холостяка" розповість 24 Канал.
Не пропустіть Пристрасне побачення з бачатою та розлючений Терен: яким був 6 випуск 13 сезону "Холостяка"
Учасниці 13 сезону романтичного шоу "Холостяк"
Аліна Мойсеєнко
- Вік: 27 років
- Місто: Кременчук
- Чим займається: продюсерка освітніх курсів
Аліна Мойсеєнко / Фото з сайту СТБ
Юстина Багай
- Вік: 21 рік
- Місто: Львів/Краків
- Чим займається: майбутня дипломатка
Юстина Багай / Фото з сайту СТБ
Інна Бєлєнь
- Вік: 28 років
- Місто: Харків
- Чим займається: бізнесвумен, яка стала волонтеркою
Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму учасниці
Анастасія Юзьвак
- Вік: 24 роки
- Місто: Збараж/Лондон
- Чим займається: тарологиня
Анастасія Юзьвак / Фото з сайту СТБ
До теми "Холостяк" 13 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув проєкт
Аліна Пухальська (покинула шоу у 2 випуску)
- Вік: 27 років
- Місто: Кривий Ріг/Київ
- Чим займається: сомельє
Аліна Пухальська / Фото з сайту СТБ
Тетяна Мелехова (покинула шоу у 2 випуску)
- Вік: 29 років
- Місто: Одеса
- Чим займається: бізнесвумен, створює іграшки ручної роботи
Тетяна Мелехова / Фото з сайту СТБ
Світлана Кирган (покинула шоу у 3 випуску)
- Вік: 24 роки
- Місто: Чернігів
- Чим займається: військова журналістка
Світлана Кирган / Фото з сайту СТБ
Ілона Мамчур (покинула шоу у 3 випуску)
- Вік: 27 років
- Місто: Гадяч
- Чим займається: психологиня
Ілона Мамчур / Фото з сайту СТБ
Єлизавета Луцюк (покинула шоу у 4 випуску)
- Вік: 21 рік
- Місто: Хмельницький
- Чим займається: модель
Єлизавета Луцюк / Фото з сайту СТБ
Вероніка Дорошко (покинула шоу у 5 випуску)
- Вік: 29 років
- Місто: Херсон/Київ
- Чим займається: арттерапевтка
Вероніка Дорошко / Фото з сайту СТБ
Ксенія Щербач (покинула шоу у 5 випуску)
- Вік: 25 років
- Село: Словечне
- Чим займається: сммниця
Ксенія Щербач / Фото з сайту СТБ
Вікторія Клочко (покинула шоу у 6 випуску)
- Вік: 29 років
- Місто: Біла Церква
- Чим займається: тату-майстриня
Вікторія Клочко / Фото з сайту СТБ
Настя Анісімова (покинула шоу у 6 випуску)
- Вік: 23 роки
- Місто: Харків
- Чим займається: блогерка
Настя Анісімова / Фото з сайту СТБ
Сьомий випуск проєкту дивіться вже наступної п'ятниці, 13 грудня.