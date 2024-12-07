Цього тижня проєкт покинули Вікторія Клочко та Анастасія Анісімова. Боротьбу за серце Терена продовжили чотири дівчини. Більше про учасниць 13 сезону "Холостяка" розповість 24 Канал.

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Учасниці 13 сезону романтичного шоу "Холостяк"

Аліна Мойсеєнко

Вік : 27 років

: 27 років Місто : Кременчук

: Кременчук Чим займається: продюсерка освітніх курсів

Аліна Мойсеєнко / Фото з сайту СТБ

Юстина Багай

Вік : 21 рік

: 21 рік Місто : Львів/Краків

: Львів/Краків Чим займається: майбутня дипломатка

Юстина Багай / Фото з сайту СТБ

Інна Бєлєнь

Вік : 28 років

: 28 років Місто : Харків

: Харків Чим займається: бізнесвумен, яка стала волонтеркою



Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму учасниці

Анастасія Юзьвак

Вік : 24 роки

: 24 роки Місто : Збараж/Лондон

: Збараж/Лондон Чим займається: тарологиня

Анастасія Юзьвак / Фото з сайту СТБ

До теми "Холостяк" 13 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

Аліна Пухальська (покинула шоу у 2 випуску)

Вік : 27 років

: 27 років Місто : Кривий Ріг/Київ

: Кривий Ріг/Київ Чим займається: сомельє

Аліна Пухальська / Фото з сайту СТБ

Тетяна Мелехова (покинула шоу у 2 випуску)

Вік : 29 років

: 29 років Місто : Одеса

: Одеса Чим займається: бізнесвумен, створює іграшки ручної роботи

Тетяна Мелехова / Фото з сайту СТБ

Світлана Кирган (покинула шоу у 3 випуску)

Вік : 24 роки

: 24 роки Місто : Чернігів

: Чернігів Чим займається: військова журналістка

Світлана Кирган / Фото з сайту СТБ

Ілона Мамчур (покинула шоу у 3 випуску)

Вік : 27 років

: 27 років Місто : Гадяч

: Гадяч Чим займається: психологиня

Ілона Мамчур / Фото з сайту СТБ

Єлизавета Луцюк (покинула шоу у 4 випуску)

Вік : 21 рік

: 21 рік Місто : Хмельницький

: Хмельницький Чим займається: модель

Єлизавета Луцюк / Фото з сайту СТБ

Вероніка Дорошко (покинула шоу у 5 випуску)

Вік : 29 років

: 29 років Місто : Херсон/Київ

: Херсон/Київ Чим займається: арттерапевтка

Вероніка Дорошко / Фото з сайту СТБ

Ксенія Щербач (покинула шоу у 5 випуску)

Вік : 25 років

: 25 років Село : Словечне

: Словечне Чим займається: сммниця

Ксенія Щербач / Фото з сайту СТБ

Вікторія Клочко (покинула шоу у 6 випуску)

Вік : 29 років

: 29 років Місто : Біла Церква

: Біла Церква Чим займається: тату-майстриня

Вікторія Клочко / Фото з сайту СТБ

Настя Анісімова (покинула шоу у 6 випуску)

Вік : 23 роки

: 23 роки Місто : Харків

: Харків Чим займається: блогерка

Настя Анісімова / Фото з сайту СТБ

Сьомий випуск проєкту дивіться вже наступної п'ятниці, 13 грудня.