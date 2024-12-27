Цікаво, що у мережі вже давно перемогу пророкують харків'янці Інні, яка стала волонтеркою під час повномасштабного вторгнення Росії проти України. Проте вибір Олександра може бути доволі неочікуваним. Як проходить фінальний випуск "Холостяка-13" та кому Терен вручить омріяну каблучку, читайте на сайті 24 Каналу.

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Знайомство Інни з батьками Олександра Терена

Першою на знайомство з близькими людьми Олександра Терена відправилася Інна Бєлєнь. Дівчина зустрілася з батьком, матір'ю, двоюрідною сестрою та другом головного героя шоу. Брат ветерана російсько-української війни не зміг прийти, оскільки його не відпустили зі служби. Волонтерка подарувала родині смаколики з різних міст України, зокрема з рідного Харкова. Інна особисто поспілкувалася з мамою чоловіка Ольгою Григорівною.

Після цього мама Терена показала його дитячі фотографії та шкільний щоденник за 8 клас. До того ж Інна побачила уривки з вистави, в якій колись грав маленький Олександр. Загалом знайомство і спілкування учасниці з близькими чоловіка пройшло добре. Однак його друг поділився, що не відчув хімії.

Інна з родиною та другом Олександра Терена / Скриншот з відео

Знайомство Анастасії з батьками Олександра Терена

Друга фіналістка Анастасія Юзьвак також познайомилася з батьками, двоюрідною сестрою та другом Олександра Терена. Близьким людям військовослужбовця не дуже сподобалося, що дівчина спершу заповнила анкету на участь у реаліті, а потім дізналася, хто буде головним героєм проєкту.