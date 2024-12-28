Так, переможницею 13 сезону проєкту "Холостяк" стала волонтерка Інна з Харкова. У фінальному епізоді Олександр вручив дівчині омріяну каблучку та попрощався з тарологинею Анастасією, передає 24 Канал.

До речі "Холостяк" з Олександром Тереном: всі учасниці найромантичнішого шоу країни

У промові Олександр Терен сказав Інні Бєлєнь, що закохується та спитав, чи прийме вона каблучку. Дівчина погодилася, однак трохи розхвилювалася. Чоловік вважає, що волонтерка ніколи не залишить в біді та буде рятувати те, що для неї важливо, ризикуючи собою – у цьому вони й схожі.

Олександр та Інна також мають спільні цінності та погляди й схожі у почуттях одне до одного. За словами Терена, час на проєкті вони провели як пара, яка вже давно живе разом. Однак військовий зауважив, що інколи Інна стримує себе в почуття, в емоціях та навіть в пристрасті – це те, чого йому не вистачило йому.

Наприкінці Олександр Терен та Інна Бєлєнь обійнялися та поцілувалися.