Перемогу здобула 28-річна Інна. Історія життя бізнесвумен та волонтерки сповнена цікавими фактами, пише 24 Канал.

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Інна Бєлєнь народилася 18 листопада 1995 року в Харкові. Вона – найстарша дитина в родині та перша онука.

Її батьки, з якими Олександр Терен познайомився в 8 випуску, успішно займаються бізнесом у сфері нерухомості, володіючи кількома об'єктами, які здають в оренду.

Інна закінчила харківську школу №36, де також навчався відомий співак Володимир Дантес, щоправда, на 5 років раніше. Паралельно вона відвідувала дитячу музичну школу №10, де опанувала гру на фортепіано.



Інна Бєлєнь / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вищу освіту Бєлєнь здобула в Харківському політехнічному інституті за спеціальністю "Філологія".

У 20-річному віці дівчина переїхала до Німеччини, де провела наступні декілька років. Вона працювала перекладачем німецької мови та зробила кар'єру в ресторанному бізнесі, дійшовши до керівної посади. За цей час Інна змогла заробити на власний автомобіль та придбати кілька квартир, які зараз приносять їй пасивний дохід. Окрім цього, Бєлєнь активно займається інвестиціями.



Інна Бєлєнь / Фото з її інстаграму

У Німеччині Інна познайомилася зі своїм першим чоловіком – професійним футболістом, молодшим за неї на 4 роки. Їхній шлюб розпався через надмірну зайнятість Інни на роботі та відсутність підтримки з боку чоловіка. За словами дівчини, саме вона була основним годувальником сім'ї.



Інна Бєлєнь / Фото з її інстаграму

Волонтерство стало важливою частиною життя родини Бєлєнь ще з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення Інна значно посилила свою активність у цій сфері: доставляє автомобілі та спорядження для ЗСУ з Європи. Крім того, Інна пройшла підготовку в спецпідрозділі "Кракен".

Серед цікавих фактів з життя переможниці "Холостяка 13" – вона захоплюється кулінарією й танцями. На тілі дівчини є 8 татуювань, перше з яких було зроблено на Кіпрі у 19-річному віці.

Протягом проєкту Інна проявила себе як сильна та незалежна особистість. Її щирість та безпосередність привернули увагу Олександра Терена, що врешті-решт призвело до перемоги в шоу.