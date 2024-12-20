Водночас зустрічі з батьками дівчат виявилися напруженими та емоційними. Як пройшли ці важливі знайомства та хто з учасниць наблизився до перемоги в шоу – дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Насамперед Олександр провів час з Юстиною, а тоді вони зустрілися з татом, мамою й сестрою учасниці. Батько Юстини запросив Терена на особисте спілкування. Вони, зокрема, поспілкувалися про релігію, адже для чоловіка це дуже важливо. Тато Юстини відзначив, що Будько йому сподобався.

Мати відзначила, що Юстина подорослішала і "Холостяк" став ще одним етапом для розвитку дівчини. Це навіть довело жінку до сліз.

Що цікаво, учасниця поділилася, що планує переїхати до Києва, якщо вони з Олександром залишаться парою після проєкту.