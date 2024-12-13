7 випуск "Холостяка-13" присвячений захопленням та інтересам героїв проєкту. Сьогодні Олександр запросить на побачення Аліну, Юстину та Анастасію, а от Інна минулого тижня сказала, що хоче проявити ініціативу, тож влаштує зустріч з чоловіком самостійно. Текстову трансляцію 7 випуску 13 сезону шоу "Холостяк" дивіться на сайті 24 Каналу.

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На початку випуску ведучий проєкту Григорій Решетник зустрівся з дівчатами у будинку. Він приніс записку, у якій Олександр Терен запросив Юстину на побачення. Вони прийшли на урок іспанської мови. До речі, ветеран російсько-української війни приїхав на кріслі колісному, тому здивувався, що учасниця ніяк на це не відреагувала.

Після уроку іспанської мови в Олександра та Юстини була вечеря, на якій вони спілкувалися, зокрема обговорили спільне майбутнє. Крім того, чоловікові та майбутній дипломатці вдалося зблизитися – вони поцілувалися.

З іншими дівчатами продовжив спілкуватися Григорій. Він приніс з собою коробку, у якій був телефон. Кожна з учасниць повинна буде записати "фільм" і поділитися з Олександром тим, що не може сказати у зверненні.

Учасниці 13 сезону проєкту "Холостяк" / Фото з сайту СТБ

Згодом учасниці отримали ще одне запрошення від Терена. Так, наступною на побачення з чоловіком відправиться Аліна, але у записці не вказувалося, що саме це буде, тому дівчата думали над варіантами.

Після побачення Юстини та Олександра всі учасниці зібралися на традиційні посиденьки, аби обговорити його. Дівчина зізналася конкуренткам, що цілувалася з головним героєм "Холостяка-13".