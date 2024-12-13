Дівчина прийняла таке рішення на емоціях. Річ у тім, що у Вікторії був день народження. Тату-майстриня хотіла, щоб Олександр привітав її особисто, однак він надіслав учасниці букет та книгу. Крім того, Клочко стала жертвою шахраїв, але відмовилася від допомоги Терена. Хто ж покинув проєкт у 7 випуску, розповість 24 Канал.

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Олександр Терен попрощався з продюсеркою освітніх курсів Аліною Мойсеєнко. Чоловік зазначив, що не хотів робити їй боляче, йому було складно бачити сльози дівчини. Однак підкреслив, що так і не зміг розгадати цю учасницю. Водночас ветеран російсько-української війни побажав Аліні всього найкращого та подякував їй.

Під час церемонії троянд Терен зізнався, що Мойсеєнко з першого погляду підкорила його своєю впевненістю, красою та розумом. Однак чоловік зауважив, що коли переглядав її останнє відеозвернення, то склалося враження, ніби це все бутафорія, а Аліна – акторка. За словами Олександра, дівчина не дала розкрити себе.

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Дуже болісно, дуже сумно, але я вдячна йому. Були дійсно дуже красиві побачення, красива історія, красиві доторки, поцілунки. Він старався для мене у момент, коли ми будували стосунки й дивилися, чи ми підходимо одне одному. Знаю, що в кожного з нас окремо буде все добре,

– сказала Аліна Мойсеєнко.

Отже, наступного тижня Олександра Терена зі своїми батьками познайомлять Інна, Юстина та Анастасія. 8 випуск 13 сезону проєкту "Холостяк" дивіться у п'ятницю, 20 грудня.