Вона пішла з шоу за власним бажанням, пише 24 Канал. Це стало несподіванкою для Олександра, адже він був налаштований на продовження їхньої історії.

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Так, додому повернулася тату-майстриня Вікторія Клочко. Під час перебування на проєкті дівчина відзначила день народження. З нагоди свята Холостяк відправив іменинниці букет квітів та книгу. Однак такий подарунок не вразив Вікторію, вона хотіла, щоб чоловік особисто привітав її. Як наслідок, дівчина зібрала валізи й поїхала з будинку.

Згодом Олександр зателефонував учасниці, аби обговорити цей вчинок, який його сильно розізлив.

Під час телефонного дзвінка з'ясувалося, що у дівчини виникли проблеми поза проєктом: компанія, яка займалася підбором авто Вікторії, закрилась і тату-майстриню "кинули на гроші".

Я не очікувала, що так буває. Дуже розчарована, дуже зла. Не хочу повертатись на проєкт, тому що дуже сильно переживаю на ньому. Це заважає моїй психіці. Моя мрія зруйнована,

– поділилася учасниця.

Холостяк запропонував допомогу тату-майстрині, однак дівчина відмовилася.

Я почув тебе. Ну що ж, Вікторіє, шкода, що так трапилось із тобою і шкода, що так трапилось у нас. Думаю, що попри всі свої упередження ти повіриш в щирість моїх слів і почуттів до тебе, які були при наших зустрічах. Бажаю тобі якнайшвидшого розв'язання проблеми. Успіху тобі, бувай,

– сказав Олександр.

Після цього він зазначив, що "почуття не найприємніші" і до кінця так і не зрозумів вчинок Вікторії. Будько вважає, що вони з дівчиною могли спробувати розв'язати її проблему разом.

Дуже шкода, що вона не дала шансу розвинутись і відчувати більше один до одного,

– зазначив Холостяк.

Що відомо про Вікторію Клочко на проєкті "Холостяк"