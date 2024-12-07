Що цікаво, п'ятеро з них побували на побаченні з Холостяком, проте деякі покинули проєкт. Детальніше про те, як пройшов 6 випуск найромантичнішого шоу країни, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть "Холостяк" 13 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

Перше побачення на шостому тижні "Холостяка 13"

Юстина, Аліна та Анастасія Юзьвак першими пішли на побачення на 6 тижні реаліті. Річ у тім, що на минулій церемонії троянд Олександр попросив дівчат залишитись ще на один день у Львові. Разом вони завітали до книгарні, аби через улюблені твори краще пізнати одне одного. Після цього дівчата з Холостяком відвідали ресторан.

Побачення Олександра з Юстиною у Львові

Під час особистого спілкування з Юстиною Олександр запропонував дівчині втекти від всіх. Відтак, пара пішла на майстер-клас по грі на барабанах.

Вікторія Клочко образилася на Холостяка і покинула шоу

Крім того, на цьому тижні проєкту свій день народження відсвяткувала тату-майстриня Вікторія. Терен особисто не привітав дівчину, але відправив їй подарунок: букет квітів і книгу. Щоправда, такий знак уваги не сподобався дівчині. Вона бажала, щоб Холостяк провів час з нею, відтак навіть казала, що хоче покинути проєкт. Дівчина навіть зібрала валізи та поїхала з будинку. Як виявилося, у Вікторії виникли проблеми поза реаліті.

Детальніше про те, чому тату-майстриня покинула проєкт.

Побачення Інни Бєлєнь

На цьому тижні на індивідуальному побаченні побувала Інна Бєлєнь. Вона з Олександром відвідала притулок, щоб "творити добро і ділитися теплом разом". Учасники реаліті допомогли у догляді за собаками, котиками й кониками, а після цього влаштували пікнік, де відверто поговорили. Як виявилося, в Інни погані стосунки з колишнім. Учасниця зізналася, що чоловік одного разу ледь не зламав їй шию.

Крім того, Бєлєнь поділилася, що зараз у неї сім'я в пріоритеті. Річ у тім, що раніше вона не встигла до дідуся, який помер за день до приїзду дівчини у Харків. Тепер дівчина розуміє, що немає нічого ціннішого, ніж рідні.

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У цей час інші дівчата плели маскувальну сітку. Майстер-клас для них провела Юстина, адже її мама має власний благодійний фонд з плетіння сіток і виготовлення окопних свічок.



Аліна плете сітку на проєкті "Холостяк 13" / Скриншот з відео

Останнє побачення на шостому тижні "Холостяка 13"

Наступною дівчиною, яка відправилась на побачення у шостому епізоду, була Анастасія Анісімова. Вони з Олександром вчилися разом танцювати запальну бачату, а після пристрасного танцю поговорили по душах.

Щоправда, зрештою на церемонії троянд Анастасія не отримала заповітну квітку. Олександр відправив дівчину додому.

Як Анастасія відреагувала на таке рішення Холостяка – читайте в нашому матеріалі.