Напередодні вона сходила на побачення з Олександром Тереном, де вони вчилися танцювати бачату. Водночас Холостяк не відчував до дівчини того ж, що вона до нього, передає 24 Канал.

Не пропустіть Не дала шансу, – учасниця "Холостяка 13" пішла з проєкту за власним бажанням

Анісімова не очікувала, що на цьому тижні покине реаліті, вона дуже засмутилася, бо була щирою у своїх почуттях до Будька.

Я не змогла йому донести, наскільки він мені важливий, тому що я дійсно закохалась,

– зі сльозами на очах сказала Анастасія.

Вона підкреслила, що їй дуже боляче від того, що в них з Олександром так все сталося.

Я не вірю, що так все закінчується насправді. Взагалі я не знаю, чому він прийняв саме таке рішення. В нас все було класно. Раптом він мене поверне, раптом він одумається, побачить мою щирість,

– сказала Анастасія.

Нагадаємо, тепер за серце Холостяка борються четверо учасниць: Анастасія Юзьвак, Аліна Мойсенко, Юстина Багай та Інні Бєлєнь.