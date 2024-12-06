Відтак, на проєкті залишилося шестеро учасниць, які боролися за серце Холостяка. Водночас не всі дівчата перейшли на наступний етап реаліті. Хто ж покинув проєкт у 6 випуску, розповість 24 Канал.

До теми 6 випуск 13 сезону "Холостяка" вже в ефірі: нові побачення та найскандальніша церемонія троянд

Напередодні церемонії троянд з шоу пішла тату-майстриня Вікторія Клочко. Вона покинула проєкт за власним бажанням.

Детальніше про це рішення учасниці читайте в матеріалі Show24.

Вже під час церемонії Олександр вручив троянди чотирьом дівчатам: Анастасії Юзьвак, Аліні Мойсенко, Юстині Багай та Інні Бєлєнь. Відтак, Холостяк додому відправив Анастасію Анісімову.

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Сьомий випуск шоу "Холостяк" дивіться наступної п'ятниці, 13 грудня.