Олександр розумів, що стане на захист України, якщо почнеться велика війна. Крім того, ветеран російсько-української війни розповів про своє поранення, пише 24 Канал.

Теж цікаво Терен різко відреагував на наклеп про своє поранення: "Не думав, що доведеться виправдовуватися"

Спершу про втрату ніг Олександр Терен зізнався своєму найкращому другові, який наступного дня приїхав до військового. Чоловік зазначив, що переживав, як це сприйме мама, – це був найболючіший момент.

Було дуже боляче фізично, але мені було байдуже на те, що я втратив ноги. Я знав, наскільки це буде складно мамі. Ну, взагалі батькам, татові й брату. Вже пройшло достатньо насправді часу – десь п'ять днів з моменту поранення, і вже тоді я тільки подзвонив і сказав. Розплакалися – і мама, і я. Сльози важко було стримувати,

– пригадав Олександр.

Олександр Терен / Скриншот з відео

Олександр Терен розповів про брата, який зник безвісти

Інні було приємно, що головний герой "Холостяка-13" відкрився їй, адже це важка тема. Коли Терен отримав поранення, його підтримували батьки, друзі й брати, зокрема приїжджали до нього.

Зараз один брат, який приїжджав, безвісти зниклий. Швидше за все, що він загинув, на жаль. Але є велика надія на те, що він живий в полоні,

– поділився ветеран російсько-української війни.

Волонтерка була в шоці, коли дізналася таку інформацію від чоловіка. Вона зауважила, що у цьому випуску Олександр вперше відкрився настільки сильно.