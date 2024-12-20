Але лише дві учасниці вийдуть у фінал шоу. Хто з дівчат поїхав додому на восьмому тижні – читайте в матеріалі Show24.

До теми 8 випуск 13 сезону "Холостяка" вже в ефірі: як відбуваються знайомства Терена з батьками дівчат

Як виявилося, Холостяк не дав троянду Юстині Багай. Він зазначив, що має відпустити дівчину, бо так йому підказує серце. Олександр зрозумів, що не має тих почуттів до учасниці, які мали б бути на цьому етапі їхніх стосунків.

Юстина за цей час стала близькою людиною для мене і я не хотів її ображати,

– сказав Терен.

Водночас він наголосив, що сильно вагався перед ухваленням рішення, та зрозумів, що так буде краще для них обох. Юстина ж зазначила, що не хотіла, аби так сталося, проте зауважила, що Холостяк багато чого її навчив.

Будько побажав дівчині успіхів поза проєктом та подякував їй за те, що вона була у його житті.

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9 випуск 13 сезону проєкту "Холостяк" дивіться у п'ятницю, 27 грудня. Вже наступного тижня стане відомо, хто переможе у шоу.