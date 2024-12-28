У випуску реакція переможниці була доволі емоційною. Крім того, Інна вже опублікувала допис, у якому поділилася своїми емоціями, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм Бєлєнь.
Не пропустіть Олександр Терен зробив свій вибір: хто переміг у 13 сезоні проєкту "Холостяк"
Цей шлях був складним, але твоє серце обрало мене. Дякую кожному, хто підтримував нас у цьому. Всі подробиці згодом,
– написала харків'янка.
Інна про фінал "Холостяка-13" / Скриншот з інстаграму
Інна Бєлєнь також вийшла до прихильників в сторіс. Вона показалася з розкішним букетом і подякувала усім за привітання. Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" зазначила, що завтра зможе вийти в розмовні сторіс.
Інна подякувала за привітання / Скриншот з інстаграму
У фінальній промові Олександр Терен сказав Інні, що закохується. Ветеран російсько-української війни зауважив, що вони з нею є доволі схожими. Наприклад, у поглядах, цінностях та почуттях одне до одного.
Яким був фінал 13 сезону шоу "Холостяк"
- Нагадаємо, що у фінальному випуску 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен познайомив Інну Бєлєнь та Анастасію Юзьвак зі своїми рідними та близькими друзями, серед яких був Дмитро Монатік.
- Головний герой реаліті також запросив дівчат на останні індивідуальні побачення на шоу, де зміг ще трошки поспілкуватися з фіналістками. Згодом він зробив свій вибір на користь волонтерки Інни.