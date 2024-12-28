У випуску реакція переможниці була доволі емоційною. Крім того, Інна вже опублікувала допис, у якому поділилася своїми емоціями, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм Бєлєнь.

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Цей шлях був складним, але твоє серце обрало мене. Дякую кожному, хто підтримував нас у цьому. Всі подробиці згодом,

– написала харків'янка.

Інна про фінал "Холостяка-13" / Скриншот з інстаграму

Інна Бєлєнь також вийшла до прихильників в сторіс. Вона показалася з розкішним букетом і подякувала усім за привітання. Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" зазначила, що завтра зможе вийти в розмовні сторіс.

Інна подякувала за привітання / Скриншот з інстаграму

У фінальній промові Олександр Терен сказав Інні, що закохується. Ветеран російсько-української війни зауважив, що вони з нею є доволі схожими. Наприклад, у поглядах, цінностях та почуттях одне до одного.

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