Невідомий вистрелив в Ірину Фаріон на вулиці Масарика, що в Шевченківському районі Львова. Сталося це близько 19:30, як уточнювали в Офісі генпрокурора.

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Офіційна інформація: померла Ірина Фаріон

Про смерть Ірини Фаріон повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова близько 23:25. Львівська ОВА підтвердила це повідомлення.

Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни,

– вказано в джерелі.

Додамо, Перше медичне об'єднання Львова інформувало близько 20:00, що до лікарні святого Пантелеймона поступила жінка з вогнепальним пораненням голови. Як було зрозуміло з контексту, йшлося саме про Ірину Фаріон.

На місце події після стрілянини одразу прибула поліція, розпочавши пошуки невідомої особи, яка скоїла замах.

Президент України Володимир Зеленський констатував, що отримує доповіді від голови МВС та СБУ щодо ситуації. Він наголосив на притягненні до відповідальності усіх причетних до вбивства.

Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність,

– написав глава держави.

Було розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство громадської діячки. Це частина 2 статті 15, частина 1 статті 115 Кримінального кодексу.

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