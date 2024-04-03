Ба більше, тоді СБУ відкрила проти Фаріон кримінальне провадження. Ексдепутатка не погодилася зі звільненням і подала скаргу до суду.
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Фаріон програла суд
Так, громадська діячка просила суд визнати її звільнення незаконним та поновити на посаді із виплатою компенсації у розмірі середнього заробітку за весь період її вимушеного прогулу та судових витрат, а також моральної шкоди.
Свою позицію Фаріон пояснила тим, що її вигнали із навчального закладу тоді, коли вона перебувала на лікарняному. Крім того, жінка вважає, що її звільнення було недостатньо обґрунтованим та політично вмотивованим.
Однак суддя Галицького районного суду не побачив нічого протизаконного у рішенні ректора Національного університету "Львівська політехніка". Тому визнав позовні вимоги необґрунтованими і такими, що задоволенню не підлягають.
Нагадаємо, що Фаріон звільнили на підставі "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи". За вигнання викладачки виступили самі студенти після її обурливих заяв на адресу російськомовних військових.
Що наговорила Фаріон
- Під час інтерв'ю з Яніною Соколовою Ірина Фаріон заявила, що не може назвати військових, які говорять російською, українцями. Вона використала на їх адресу такі слова як "зброд", "біосміття", "падлюки", "с*ки". "Якого чорта ви цієї мови досі не вивчили? У вас що, зі щелепою проблеми?", – обурювалася освітянка.
- У суспільстві негативно сприйняли такі випади політикині. Зокрема, її розкритикували і самі військовослужбовці.
- Крім того, викладачка "підставила" студента-філолога з Криму. Хлопець написав, що погоджується із нею у скандалі. Фаріон опублікувала у своєму телеграмі скриншот пошти, на якому видно ім'я та прізвище студента. Вже згодом у мережі з'явилося відео, на яких юнак перебуває у ФСБ.
- Тож незабаром СБУ відкрила кримінальне провадження одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками; образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю; порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер; порушення недоторканності приватного життя.