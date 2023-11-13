Що сталось

8 листопада студент-філолог з Криму написав мовознавиці Ірині Фаріон листа на пошту, де висловив підтримку. Своєю чергою, Фаріон зробила скриншот листа та опублікувала в телеграм, не приховавши імені відправника. Про те, чому так сталось, і до яких наслідків призвела нерозсудливість – розповідає 24 Канал.

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Зокрема, в листі хлопець висловив подяку мовознавиці, назвавши її "променем серед темряви окупації".

Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму,

– написав студент, додавши, що підтримує позицію Фаріон.

Фаріон, публікуючи скриншот листа від Максима, не приховала його особисті дані. Імовірно, вона не розуміла, що наражає його на небезпеку. Водночас у коментарях до допису їй про це написали користувачі та попередили, що це може становити проблеми для Максима.

Втім, допис все ще на сторінці Фаріон.



Лист від Максима, який оприлюднила Фаріон / Скриншот

Під дописом користувачі попередили Фаріон про можливу загрозу / Скриншот

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ уже навідалась до студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.



Російські пабліки активно пишуть про ситуацію / Скриншот

"Зі мною провели інтелігентну бесіду (у Центрі окупантів з боротьби з екстремізмом), і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", – заявив Максим у відео.

Хлопця змусили записати вибачення на фоні російського прапора: відео

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