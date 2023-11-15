Служба безпеки України 15 листопада повідомила, що почала кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон.

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Що не так з діями та заявами Фаріон

В одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями.

Крім того, у своїх соцмережах вона опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. Вона не приховала його ім’я, прізвище та інші персональні дані. Через це юнака почали переслідувати російські спецслужби.

Тож за цими фактами відкрито кримінальне провадження одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – ст. 161,

образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю – ст. 435-1,

порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер – ст. 163,

порушення недоторканності приватного життя – ст.182.

Наразі триває досудове розслідування. Також Служба безпеки ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.