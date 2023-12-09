Мовознавиця, народний депутат України VII скликання та колишня професорка "Львівської політехніки" Ірина Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з цього навчального закладу після гучного скандалу. Вона підтвердила це Суспільному 8 грудня.
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Що сказала Фаріон
Журналісти поспілкувалися телефоном з блогеркою. Педагогиня хоче оскаржити рішення про звільнення. Фаріон вважає своє звільнення незаконним. Ба більше, вона назвала це рішення політично вмотивованим.
Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати,
– заявила громадська діячка.
Що відомо про позов
Як пише "Судова влада України", позов надійшов 7 грудня. Галицький районний суд Львова розглядатиме цю справу. Предметом позову Ірини Фаріон є визнання незаконним та скасування наказу про її звільнення.
Фаріон подала на "Львівську політехніку" до суду / Фото "Судової влади України".
Останні новини про скандал з Фаріон
- Не так давно омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Ірина Фаріон не зверталася до нього щодо порушення її прав під час звільнення з "Львівської політехніки". Уповноважений Верховної Ради з прав людини готовий розглянути звернення колишньої викладачки, адже вона має на це право.
- Нагадаємо, "Львівська політехніка" оприлюднила інформацію про звільнення Фаріон 15 листопада. Наступного дня з'явилися чутки про те, що технічний заклад вищої освіти нібито прибрав це повідомлення. Однак вони не підтвердилися.
- Як повідомлялося раніше, "5 канал" хочуть перевірити після скандалу з Фаріон. Адже вона давала інтерв'ю Янині Соколової, в якому розкритикувала тих українських захисників, що спілкуються російською, а також образила їх.