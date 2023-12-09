Мовознавиця, народний депутат України VII скликання та колишня професорка "Львівської політехніки" Ірина Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з цього навчального закладу після гучного скандалу. Вона підтвердила це Суспільному 8 грудня.

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Що сказала Фаріон

Журналісти поспілкувалися телефоном з блогеркою. Педагогиня хоче оскаржити рішення про звільнення. Фаріон вважає своє звільнення незаконним. Ба більше, вона назвала це рішення політично вмотивованим.

Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати,

– заявила громадська діячка.

Що відомо про позов

Як пише "Судова влада України", позов надійшов 7 грудня. Галицький районний суд Львова розглядатиме цю справу. Предметом позову Ірини Фаріон є визнання незаконним та скасування наказу про її звільнення.

Фаріон подала на "Львівську політехніку" до суду / Фото "Судової влади України".

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