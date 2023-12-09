Языковед, народный депутат Украины VII созыва и бывшая профессор "Львовской политехники" Ирина Фарион подала иск в суд насчет увольнения из этого учебного заведения после громкого скандала. Она подтвердила это Суспильному 8 декабря.
Читайте также Вспомнила Бандеру и пообещала судиться: реакция Фарион на увольнение из "Львовской политехники"
Что сказала Фарион
Журналисты пообщались по телефону с блогершей. Педагогиня хочет обжаловать решение об увольнении. Фарион считает свое увольнение незаконным. Более того, она назвала это решение политически мотивированным.
Это было незаконное политически мотивированное увольнение. Больше ничего не могу комментировать,
– заявила общественный деятель.
Что известно об иске
Как пишет "Судебная власть Украины", иск поступил 7 декабря. Галицкий районный суд Львова будет рассматривать это дело. Предметом иска Ирины Фарион является признание незаконным и отмена приказа об увольнении.
Фарион подала на "Львовскую политехнику" в суд / Фото "Судебной власти Украины".
Последние новости о скандале с Фарионом
- Не так давно омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Ирина Фарион не обращалась к нему по поводу нарушения ее прав во время увольнения из "Львовской политехники". Уполномоченный Верховной Рады по правам человека готов рассмотреть обращение бывшей преподавательницы, ведь она имеет на это право.
- Напомним, "Львовская политехника" обнародовала информацию об увольнении Фарион 15 ноября. На следующий день появились слухи о том, что техническое учреждение высшего образования якобы убрало это сообщение. Однако они не подтвердились.
- Как сообщалось ранее, "5 канал" хотят проверить после скандала с Фарион. Ведь она давала интервью Янине Соколовой, в котором раскритиковала украинских защитников, которые общаются на русском языке, а также оскорбила их.