Более того, омбудсмен Лубинец готов рассмотреть такое заявление. Но пока соответствующее обращение от Ирины Фарион не поступало.
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Лубинец прокомментировал увольнение Фарион из Политехники
Омбудсмен подчеркнул, что если Ирина Фарион считает, что во время увольнения с вуза нарушили ее права, она может официально к нему (Лубинцу, – ред.) обратиться.
Будет открыто производство: буду проверять, насколько были ее права нарушены и насколько была нарушена процедура со стороны руководства вуза,
– уточнил омбудсмен.
Он также рассказал, что увидел распространение языка вражды и дискриминационные изречения в отношении граждан Украины, использующих языки национальных меньшинств в высказываниях Фарион. Поэтому обратился по этому поводу раньше в СБУ.
Лубинец при этом призывает не использовать языковой вопрос для раскалывания украинского общества. В частности, если это касается украинских военных, защищающих нас.
Заметим также, что во Львовской политехнике, где работала языковед, собрался митинг в его поддержку.
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Что известно о скандале с Ириной Фарион
- Языковед и экснардепка Ирина Фарион во время программы "Рандеву с Яниной Соколовой" резко высказалась об украинских военных, которые общаются на русском языке.
- Она заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военные бригады "Азов" и 3 отдельные штурмовые бригады общаются на русском.
- Такие высказывания языковеда повлекли за собой острую дискуссию среди украинцев и скандал.
- После студенты Политехники организовали митинг против преподавательницы вуза и требовали ее увольнения.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец по заявлению Фарион обратился в полицию, СБУ и Нацсовет.
- 15 ноября СБУ начала уголовное производство против Фарион.
- Министр образования Оксен Лисовой подтвердил, что Ирину Фарион уволили из Львовской политехники.
- Профессор заявила, что будет оспаривать это решение в суде. При этом отметила, что приказ о ее увольнении был без подписи.
- Группа преподавателей вуза приняла сторону Фарион.