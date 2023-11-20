Более того, омбудсмен Лубинец готов рассмотреть такое заявление. Но пока соответствующее обращение от Ирины Фарион не поступало.

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Лубинец прокомментировал увольнение Фарион из Политехники

Омбудсмен подчеркнул, что если Ирина Фарион считает, что во время увольнения с вуза нарушили ее права, она может официально к нему (Лубинцу, – ред.) обратиться.

Будет открыто производство: буду проверять, насколько были ее права нарушены и насколько была нарушена процедура со стороны руководства вуза,

– уточнил омбудсмен.

Он также рассказал, что увидел распространение языка вражды и дискриминационные изречения в отношении граждан Украины, использующих языки национальных меньшинств в высказываниях Фарион. Поэтому обратился по этому поводу раньше в СБУ.

Лубинец при этом призывает не использовать языковой вопрос для раскалывания украинского общества. В частности, если это касается украинских военных, защищающих нас.

Заметим также, что во Львовской политехнике, где работала языковед, собрался митинг в его поддержку.

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Что известно о скандале с Ириной Фарион