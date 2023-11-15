Накануне студенты митинговали возле "Львовской политехники". Они требовали ее отставки после опального заявления языковеда, следствием которого стал, по меньшей мере, один неприятный инцидент. И он связан со студентом, но из временно оккупированного Крыма.

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Фарион больше не работает во "Львовской политехнике"

Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором. Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций,

– подчеркнул Лесовый.