Напередодні студенти мітингували біля "Львівської політехніки". Вони вимагали її відставки після опальної заяви мовознавиці, наслідком якої став щонайменше один неприємний інцидент. І він пов'язаний зі студентом, але з тимчасово окупованого Криму.

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Фаріон більше не працює у "Львівській політехніці"

Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій,

– наголосив Лісовий.