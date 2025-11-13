Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".
Дивіться також Як колись матері: донька Фаріон розповіла про погрози від прихильників Зінченка
Як це пояснила мама Зінченка?
Жінка у коментарі журналістам у рамках засідання 13 листопада заявила, що у день вбивства мовознавиці у її мами був день народження, тому В'ячеслав Зінченко нібито не міг вчинити нічого поганого.
А ще моєї мами день народження, 19 липня, і він передавав вітання бабусі. І це ще одна підстава, що він не міг в цей день нічого, навіть поганого подумати. Не тільки зробити,
– сказала вона.
У Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід для обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. В1ячеслав Зінченко залишається під арештом без права внесення застави строком на 60 діб.
Що відбулося раніше?
Донька Ірини Фаріон Софія Особа вимагає від В'ячеслава Зінченка грошову компенсацію за моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень. Вона наголосила, що її матір вбили за, що вона боролася за Україну.
У серпні прокурор Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови Зінченка зі співкамерником. Він нібито сказав, що вбив Ірину Фаріон через особисту неприязнь у зв'язку з її висловлюваннями.
Раніше Зінченку інкримінували умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю.