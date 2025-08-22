Так, прокурор Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови Зінченка зі співкамерником. Обвинувачений нібито сказав, що вбив Ірину Фаріон через особисту неприязнь, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Співкамерник поцікавився, чи отримав якісь кошти Зінченко за вбивство громадської діячки. Хлопець відповів, що ні. Тоді співрозмовник запитав, навіщо ж тоді той скоїв злочин. Обвинувачений відповів, що на ґрунті особистої неприязні. Мовляв, погано ставився до мовознавиці, оскільки та недобре висловлювалася про російськомовних.
У суді В'ячеслав Зінченко заявив, що ця розмова не може бути доказом, оскільки він говорив під тиском.
Те, що там сказано, не є правдою, я казав, щоб від мене відчепились і не тиснули,
– наголосив обвинувачений.
Адвокат Зінченка своєю чергою зазначив, що його підзахисний мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив з його клієнтом.
Наступні засідання відбудуться 2 і 3 вересня о 10:30.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон?
- 19 липня невідомий вистрілив в Ірину Фаріон неподалік від її дому. Політикиня отримала вогнепальне поранення голови. Згодом вона померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві мовознавиці. Наступного дня підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
- Зінченку інкримінували умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю. За це хлопцю загрожує довічне ув'язнення.
- У телефоні обвинуваченого В'ячеслава Зінченка знайшли фото з розташування НУ "Львівська політехніка", скверу Юра та низки вулиць – скриншот будинку на Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, зображення нацистського та проросійського характеру.