Так, прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал из протокола текст разговора Зинченко с сокамерником. Обвиняемый якобы сказал, что убил Ирину Фарион из-за личной неприязни, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Фото дома Фарион, свастика и мемы об убийстве: что нашли в телефоне обвиняемого Зинченко

Что известно о признании Зинченко в убийстве Ирины Фарион?

Сокамерник поинтересовался, получил ли Зинченко какие-то средства за убийство общественного деятеля. Парень ответил, что нет. Тогда собеседник спросил, зачем же тогда тот совершил преступление. Обвиняемый ответил, что на почве личной неприязни. Мол, плохо относился к языковеду, поскольку та нехорошо высказывалась о русскоязычных.

В суде Вячеслав Зинченко заявил, что этот разговор не может быть доказательством, поскольку он говорил под давлением.

То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили,

– подчеркнул обвиняемый.

Адвокат Зинченко в свою очередь отметил, что его подзащитный должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.

Судебное заседание во Львове: смотрите видео

Следующие заседания состоятся 2 и 3 сентября в 10:30.

Что известно об убийстве Ирины Фарион?