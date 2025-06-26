Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що вдалося знайти у телефоні Зінченка

Так, слідчі проаналізували повідомлення, історію дзвінків, пошуків, файли та інші документи з телефону В'ячеслава Зінченка.

Виявлено 7622 фотографії, окремі з них відображені в протоколі як скріншоти. Зокрема, це є скріншоти з карт міста Львова,

– зачитав прокурор Дмитро Петльований.

Зокрема, у телефоні Зінченка знайшли фото з розташування НУ "Львівська політехніка", скверу Юра та низки вулиць – в тому числі скріншот будинку на Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон.

Скріншот місця, де проживала загибла Ірина Фаріон / фото Суспільне Львів/Ольга Іващук

Ще в телефоні знайшли зображення нацистського та проросійського характеру зі свастикою, Гітлером та логотипом ФСБ.

Це не стосується моїх поглядів, це просто завантажені меми, це жарт. Навпаки, це жарт, який висміює проросійську позицію, що є у Гітлера схожість з "Азовом",

– сказав Зінченко.

Також у телефоні Зінченка зберігалося фото, яке насміхається з смерті Фаріон – його завантажили трохи більше як за пів доби до затримання юнака.

Обвинувачуваний зберігав картинки по смерть Фаріон / фото Суспільне Львів/Ольга Іващук

Крім того, у Зінченка зберігався цілий блок з фото зброї. Ще він шукав в інтернет-магазинах панаму, шорти з смугою дашком та компактну камеру.

Слідчі знайшли переписку, у якій підозрюваний на спеціальному форумі питав, чи можна переробити стартовий пістолет "Stalker 2914 UK", скільки це коштує і скільки часу потрібно.

"У ще одній переписці, яка тривала з 26.03 по 29.03 2024 року Зінченко під ніком "Параноїк" домовляється про придбання пістолета "Stalker 2914" у користувача під ніком "Алек" та купує його. Ціна – 3100 грн", — сказав прокурор.

"Параноїк" вказав поштомат у місті Дніпро та ім'я отримувача – Зінченко В'ячеслав Федорович і номер телефону. "Алек" надіслав йому номер накладної.

Що знайшли у телефоні В'ячеслава Зінченка / фото Суспільне Львів/Ольга Іващук