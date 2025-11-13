Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".
Смотрите также Как когда-то матери: дочь Фарион рассказала об угрозах от сторонников Зинченко
Как это объяснила мама Зинченко?
Женщина в комментарии журналистам в рамках заседания 13 ноября заявила, что в день убийства языковеда у ее мамы был день рождения, поэтому Вячеслав Зинченко якобы не мог совершить ничего плохого.
А еще у моей мамы день рождения, 19 июля, и он передавал поздравления бабушке. И это еще одно основание, что он не мог в этот день ничего, даже плохого подумать. Не только сделать,
– сказала она.
В Шевченковском районном суде Львова продлили меру пресечения для обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. В1ячеслав Зинченко остается под арестом без права внесения залога сроком на 60 суток.
Что произошло ранее?
Дочь Ирины Фарион София Лицо требует от Вячеслава Зинченко денежную компенсацию за моральный ущерб в размере 15 миллионов гривен. Она подчеркнула, что ее мать убили за, что она боролась за Украину.
В августе прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал из протокола текст разговора Зинченко с сокамерником. Он якобы сказал, что убил Ирину Фарион из-за личной неприязни в связи с ее высказываниями.
Ранее Зинченко инкриминировали умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием.