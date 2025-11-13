Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

Как это объяснила мама Зинченко?

Женщина в комментарии журналистам в рамках заседания 13 ноября заявила, что в день убийства языковеда у ее мамы был день рождения, поэтому Вячеслав Зинченко якобы не мог совершить ничего плохого.

А еще у моей мамы день рождения, 19 июля, и он передавал поздравления бабушке. И это еще одно основание, что он не мог в этот день ничего, даже плохого подумать. Не только сделать,
– сказала она.

В Шевченковском районном суде Львова продлили меру пресечения для обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. В1ячеслав Зинченко остается под арестом без права внесения залога сроком на 60 суток.

Что произошло ранее?

  • Дочь Ирины Фарион София Лицо требует от Вячеслава Зинченко денежную компенсацию за моральный ущерб в размере 15 миллионов гривен. Она подчеркнула, что ее мать убили за, что она боролась за Украину.

  • В августе прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал из протокола текст разговора Зинченко с сокамерником. Он якобы сказал, что убил Ирину Фарион из-за личной неприязни в связи с ее высказываниями.

  • Ранее Зинченко инкриминировали умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием.