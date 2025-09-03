София Особа отметила, что ее мать убили за, что она боролась за Украину и утверждала украинский язык. Об этом информирует Общественное, передает 24 Канал.

Что известно о требованиях Софии Особы к подозреваемому Зинченко?

В Шевченковском райсуде Львова продолжили рассмотрение убийства общественного деятеля и ученого Ирины Фарион. София Особа требует пожизненного срока заключения для подозреваемого.

Также она подала иск в суд против обвиняемого Вячеслава Зинченко на возмещение морального вреда в размере 15 миллионов гривен.



Судебное заседание по делу убийства Фарион / Фото Суспільне Львів

По словам Софии Особы, эти средства должны стать не только компенсацией за невосполнимую потерю матери, но и поддержкой украинской армии – всю сумму она планирует передать на нужды ВСУ.

Я потеряла маму, мои дети – бабушку, которая их бесконечно любила. Но хочу, чтобы это горе принесло пользу Украине. 15 миллионов, которые я требую, пойдут на защиту страны. Это не деньги для меня – это способ превратить боль в поддержку наших воинов,

– подчеркнула она в суде.

Во время слушания София Особа вспомнила день убийства матери – 19 июля 2024 года. Тогда они переписывались о предстоящей поездке на море, однако уже через некоторое время София увидела страшное сообщение в мессенджерах.

После выстрела в голову Ирину Фарион госпитализировали, однако спасти жизнь не удалось – от тяжелого огнестрельного ранения она умерла.

София вспоминает, что последние минуты с матерью в больнице стали для нее самым страшным воспоминанием.

Оружием Ирины Фарион было слово и за это слово она была убита. Выстрел был произведен в голову, потому что мама была сверхумным человеком,

– сказала София Особа.

Следующее заседание по делу назначено на 18 сентября. Тогда суд будет рассматривать вопрос о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко.

Детали расследования убийства Ирины Фарион