Які погрози отримує донька Фаріон?
Софія Особа зауважила, що її мама завжди систематично отримувала погрози, проте на них не було належної реакції. Зараз подібне відбувається з нею.
Я отримую погрози від прихильників секти Зінченка. Ці погрози відбуваються у соціальних мережах. Звинувачують мене у тому, що я вбивала маму. Ну і погрожують теж моїм дітям. Я вже це сто разів про це говорю, і я вважаю, що на це має звернути увагу Служба безпеки України,
– вказала вона.
Наразі засідання суду завершено – воно поновиться у середу, 24 вересня, о 10:30.
Що відомо про суд у справі Фаріон?
Нещодавно прокурори повідомили, що обвинувачений В'ячеслав Зінченко зізнався у злочині співкамернику. Він розповів, що причиною стала особиста неприязнь до мовознавиці. Сам же Зінченко заявив, що розмова не може бути доказом, бо, мовляв, на нього чинили тиск.
У телефоні обвинуваченого В'ячеслава Зінченка знайшли фото з розташування НУ "Львівська політехніка", скверу Юра та низки вулиць – скриншот будинку на Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, зображення нацистського та проросійського характеру.
Крім цього, у Зінченка знайшли досьє на Стерненка та Філатова, які той формував на основі відкритих джерел. У поліції заявили, що доказів підготовки замаху немає.
Софія Особа вимагає від В'ячеслава Зінченка 15 мільйонів гривень компенсації за моральну шкоду, які планує передати на потреби ЗСУ.