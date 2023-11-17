Издание ZAXID.NET пишет, что "Львовская политехника" убрала с официальных страниц сообщение о увольнение 59-летней профессора кафедры украинского языка на следующий день после обнародования информации, информирует 24 Канал. Сообщения об увольнении Фарион было обнародовано 15 ноября.

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В политехнике отказались от комментариев

Издание пишет, что страница с уведомлением об увольнении Фарион на сайте политехники доступна только в кэше Google. 24 Канал проверил эту информацию и нашел сообщение об увольнении Фарион на сайте университета.

24 Канал пообщался со специалистами, подтвердившими, что на сайте "Львовской политехники" отображается "обычная новость", а не кэш-версия, как писали в ZAXID.NET.

Можно предположить, что "Львовская политехника" временно убрала сообщение об увольнении Фарион, но затем возобновила новость.



Новость об увольнении есть на сайте политехники / Скриншот сайта университета

В то же время ZAXID.NET информирует, что во львовском университете отказались от комментариев на этот счет.

"Мы не комментируем эту тему", – сказала руководитель прессцентра Наталья Павлишин.

На увольнение отреагировала сама профессорша. Она опубликовала приказ и пожаловалась, что ее якобы уволили без подписи. Фарион заявила, что будет оспаривать увольнение в суде.

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