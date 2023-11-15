

После оглашения подозрения от СБУ Ирина Фарион получила неприятные новости и из "Львовской политехники". Скандальная экс-нардепка, против которой Служба безопасности открыла уголовное производство по ряду статей, уволена с должности профессора университета. Повод – нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.