Там добавили, что на это должны быть законные основания и нужно соблюдать закон. О результате студенческого митинга против преподавательницы Ирины Фарион сообщает 24 Канал.
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Решения об увольнении Фарион не приняли
Под стенами НУ "Львовская политехника" в полдень 14 ноября собрались студенты с требованием уволить Ирину Дмитриевну Фарион. Причиной недовольства студентов стали последние скандалы вокруг ее персоны, в частности высказывания преподавательницы относительно служащих ВСУ, которые говорят на российском языке.
Администрация вуза не оставила митинг без внимания и провела со студенчеством диалог. Проректор Национального университета "Львовская политехника" сообщил, что уволить Фарион непросто, нужно выяснить все обстоятельства и посоветоваться с юристами. Все должно быть согласно закону.
Надо изучить все материалы, все обстоятельства, нужно заслушать и преподавателей, и саму госпожу Фарион, и студентов,
– заявил проректор вуза.
В заведении заявили, что создадут рабочую группу, которая изучит ситуацию. Она будет состоять не только из администрации университета, но и из самих студентов, которых учила Ирина Фарион. Там обещали обнародовать выводы 23 ноября.
Студенты уже планируют снова выйти на мирную демонстрацию на следующий день в случае, если комиссия не примет решение об увольнении Фарион.
Реакция студентов на диалог с администрацией Львовской политехники: смотрите видео
Что известно о скандалах вокруг Фарион
- Языковед Ирина Фарион издала новое скандальное заявление, в котором оскорбила военных 3 отдельной штурмовой бригады и бригады "Азов". Женщина заявила, что не может считать настоящими украинцами тех военных, которые говорят на российском языке, чем разожгла дискуссию. Она убеждена, что такие люди являются "русскими" и "сбродом".
- Сразу после этого в корпусе НУ "Львовская политехника" появились красноречивые плакаты с призывом уволить Ирину Фарион. В вузе отреагировали на скандал и заявили, что не несут ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию через заявления языковеда. Также и профком Львовской политехники подготовил обращение в милицию.