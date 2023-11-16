Соответствующее решение было принято на заседании 16 ноября. Сроки проведения проверки с 7 по 15 декабря 2023 года.

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Программа "Рандеву" с Фарион имеет признаки нарушения закона "О медиа"

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, поводом для проведения мониторинга стали письма уполномоченного Верховной Рады по правам человека и СБУ.

Оноприенко отметил, что по результатам проведения мониторинга у программы есть признаки нарушения закона "О медиа", который запрещает распространение дискриминационных высказываний относительно национальности, возраста, пола и других признаков.

Скандал с Фарион: хронология событий

Бывший народный депутат Ирина Фарион попадала в несколько скандалов. Высказываясь об уничтожении россиянами Мариуполя, Фарион сказала, что это "карма для мариупольцев".

Наибольшую огласку имели ее слова об украинских военных, которые общаются на русском. Во время программы "Рандеву с Яниной Соколовой" Фарион сказала, что "категорически не принимает" то, что некоторые военные бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском.

Высказывание бывшей депутатки спровоцировало волну возмущения среди гражданских, чиновников и военных. В ответ омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовет.

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Скандальное высказывание Фарион возмутило студентов "Львовской политехники", где она недавно была профессором кафедры украинского языка. Студенты организовали митинг против Фарион.

На фоне скандала Фарион не отказалась от своих слов и не извинилась. Вместо этого она обратилась к Зеленскому, Залужному и Умерову, чтобы те приняли меры "относительно хамского поведения заместителя командира 3 ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" майора Богдана Кротевича".

15 ноября стало известно, что СБУ начала уголовное производство против Ирины Фарион. Министр образования Оксен Лисовой, которого не раз критиковала Фарион, подтвердил, что профессора уволили из "Львовской политехники".